        Trabzon'da "14. Misafir Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi

        Trabzon'da, "14. Misafir Öğrenci Buluşması" 61 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 16:08
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye'de 360 binin üzerinde misafir öğrencinin eğitim aldığını belirterek, öğrencilerin ülkelerine Türkiye sevgisiyle gideceklerini aktardı.

        Çuvalcı, KTÜ'de 2 bin 100 misafir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Ülkelerine gittiklerinde bizi gururla temsil edecekler, hayırla anacaklar." dedi.

        Trabzon Göç İdaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın ise etkinliğin şehrin kültürüyle misafir öğrencilerin bütünleşmesi anlamında bir fırsat olduğunu aktardı.

        Uluslararası Misafir Öğrenciler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Kocaman da "Türkiye'de eğitim alan misafir öğrencilerin yarınların dünyasının inşasında bizlerin medarı iftiharı olacaktır." diye konuştu.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

