Trabzon'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar, Trabzon'da sergilendi.



Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzonluların beğenisine sunulan sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar yer aldı.



Serginin açılışını yapan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, 81 ilin yanı sıra yurt dışından da dereceye giren fotoğrafların yer aldığını söyledi.



Fotoğraflarda insanların doğayla ilişkisi ve üretiminin öneminin anlatıldığını dile getiren Yılmaz, "Özellikle Anadolu'nun ve toprağın bereketini sembolize eden güzel fotoğraflar gördük. Ayrıca Trabzon'dan da güzel üretim fotoğrafları var." dedi.



Yılmaz, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Zahide Bulut Topal'ın da "Tarım Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü" kapsamında dereceye girmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.



Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ise Bakanlığın her yıl düzenlediği uluslararası yarışmada yer alan eserler için sanatseverleri sergiye davet etti.



Sergi, üç gün boyunca açık kalacak.

