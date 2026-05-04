Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

        Trabzon'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar, Trabzon'da sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar, Trabzon'da sergilendi.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzonluların beğenisine sunulan sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar yer aldı.

        Serginin açılışını yapan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, 81 ilin yanı sıra yurt dışından da dereceye giren fotoğrafların yer aldığını söyledi.

        Fotoğraflarda insanların doğayla ilişkisi ve üretiminin öneminin anlatıldığını dile getiren Yılmaz, "Özellikle Anadolu'nun ve toprağın bereketini sembolize eden güzel fotoğraflar gördük. Ayrıca Trabzon'dan da güzel üretim fotoğrafları var." dedi.

        Yılmaz, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Zahide Bulut Topal'ın da "Tarım Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü" kapsamında dereceye girmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ise Bakanlığın her yıl düzenlediği uluslararası yarışmada yer alan eserler için sanatseverleri sergiye davet etti.

        Sergi, üç gün boyunca açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyo...
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyo...
        Trabzon'da ölüm getiren yamaç için bilimsel müdahale Trabzon'un Ortahisar i...
        Trabzon'da ölüm getiren yamaç için bilimsel müdahale Trabzon'un Ortahisar i...
        Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından düşüşe devam ediyor
        Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından düşüşe devam ediyor
        Trabzon'da "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor
        Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi