        Trabzon'da 2. Şehit Eren Bülbül İller Arası Karate Şampiyonası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Maçka Spor Salonu'ndaki müsabakalara 15 ilden 800 sporcu katılıyor.

        Türkiye Karate Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Muharrem Ali Cora, Eren Bülbül anısına memleketi Maçka'da organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cora, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve U21 kategorilerinde Trabzon'un yanı sıra Sivas, Muş, Van, Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum ve Bilecik'ten 800 sporcunun katıldığını belirterek, "Bugün minikler ve yıldızlar, pazar günü ise ümitler, gençler ve U21 kategorilerini gerçekleştireceğiz." dedi.

        Spor şehri Trabzon'un karatede iyi bir noktada olduğuna değinen Cora, bu tür organizasyonların çocukların gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

        Şampiyona, yarın ki müsabakaların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

