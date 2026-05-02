        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da, "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Giriş: 02.05.2026 - 17:48
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği kortej, Atatürk Alanı'ndan Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar yürüdü.

        Vali Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'un kültürü, sanat ve tarihiyle öne çıkan önemli bir merkez olduğunu belirtti.

        Genç, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere bir miras sorumluluğuyla aktarmak istediklerini dile getirerek, "Devlet Tiyatrolarımızın uluslararası nitelik taşıyan önemli bir organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte milletvekillerimiz, tüm paydaşlarımız ve şehrimizin dinamikleriyle birlikte organizasyona katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özellikle Genel Müdürümüz ve kıymetli sanatçımız nezdinde, hem Devlet Tiyatroları olarak hem de bu sürecin başlangıcında güçlü bir işbirliğiyle güzel bir yürüyüşe start verdik." diye konuştu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Trabzon Uluslararası Tiyatro Festivali'nin, Trabzon'un her alanda daha görünür olmasına büyük bir katkı sağladığını söyledi.

        Trabzon Devlet Tiyatrosunun, köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Karadağlı, "Daha eskiye dayanan birikimi olmakla birlikte Devlet Tiyatroları çatısı altında yaklaşık 40 yıllık bir geleneği başarıyla sürdürmektedir. Trabzon halkının gösterdiği yoğun ilgi ve alaka bizleri daha da motive etmekte ve çalışmalarımıza güç katmaktadır. 26. Uluslararası Trabzon Tiyatro Festivali'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Festival kapsamında bu akşam saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu "Karpatların Yankısı" adlı gösterisini sahneleyecek.

        Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar katıldı.

        Tiyatro oyunlarının yanı sıra atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarının yer alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor ve Göztepeli taraftarlar arasında dostluk rüzgarı
        Trabzonspor ve Göztepeli taraftarlar arasında dostluk rüzgarı
        Kanuni Sultan Süleyman doğumunun 531. yıldönümünde Trabzon'da anılıyor Anma...
        Kanuni Sultan Süleyman doğumunun 531. yıldönümünde Trabzon'da anılıyor Anma...
        Ertuğrul Erdoğan: "İnşallah sezonu ikinci sırada tamamlarız" Trabzonspor Ba...
        Ertuğrul Erdoğan: "İnşallah sezonu ikinci sırada tamamlarız" Trabzonspor Ba...
        Trabzonspor tesisleri Yıldızlı'ya taşınacak Trabzon Büyükşehir Belediye Baş...
        Trabzonspor tesisleri Yıldızlı'ya taşınacak Trabzon Büyükşehir Belediye Baş...
        Trabzonlu akademisyen kentin tarihini tuvale yansıtıyor
        Trabzonlu akademisyen kentin tarihini tuvale yansıtıyor