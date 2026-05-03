Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor

        Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor

        Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında üç oyun sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 22:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor

        Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında üç oyun sahnelendi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci gününde, Bursa Devlet Tiyatrosunca Fransız yazar Moliere'nin kaleme aldığı, Orhan Veli Kanık'ın Türkçeye çevirdiği "Scapin ve Yeni Dolapları" adlı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

        Yönetmenliğini Vlad Trifaş'ın yaptığı oyunda, gençlerin aşkına karışan otoriter ailelere karşı kurnazlıkla verilen mücadele konu ediliyor.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, Konya Devlet Tiyatrosunun "Boğaç Han" adlı çocuk oyunu ise Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

        Festival etkinlikleri kapsamında, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ise "Osmanlı Dönemi Tiyatro Oyun Kostümleri" adlı sergi ziyarete açıldı.

        Sergi, 8 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Tiyatro oyunlarının yanı sıra atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarının yer alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Trump: Kabul edilemez
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Büyükşehir, heyelanın kapattığı yolları yeniden ulaşıma açtı
        Büyükşehir, heyelanın kapattığı yolları yeniden ulaşıma açtı
        Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
        Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
        Trabzon Üniversitesinde atık kağıtlar çiçek açacak
        Trabzon Üniversitesinde atık kağıtlar çiçek açacak
        Kadıralak Yaylası'nda 'mavi yıldız' şöleni
        Kadıralak Yaylası'nda 'mavi yıldız' şöleni
        Sanatı ayakkabıya taşıdı, uluslararası ilgi gördü Bir çift ayakkabıyla gele...
        Sanatı ayakkabıya taşıdı, uluslararası ilgi gördü Bir çift ayakkabıyla gele...