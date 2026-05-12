Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam etti

Trabzon'da düzenlenen "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Körlerin Dünyası" ve "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunlar sahnelendi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin 10'uncu gününde, Moldova'dan Dionis Tanasoglu Gagauz Milli Tiyatrosu Nikolay Kolyada'nın yazdığı "Körlerin Dünyası" adlı oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu.



Yönetmenliği Denis Baburin'in yaptığı oyunda, efsanelerden duyduğu körler dünyasının içerisinde kendini bulan birinin seçimleri anlatılıyor.



İzmir Devlet Tiyatrosu ise Özlem Lale Şahin'in yazdığı, Levent Ulukut'un yönettiği "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.



Oyunda, 1910 İstanbul'unda sarayda mühendis olarak çalışan Hayri, kız kardeşi Hayrünnisa, tamburi Mehmet Bey ve biraderi Kenan'ın zengin olmak için radyoyu icat etme süreci ve buradan doğan aşk hikayesini anlatılıyor.



Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

