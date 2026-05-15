        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi

        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi

        İzmir Devlet Tiyatrosunca "Münasebetsiz" adlı oyun Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Francis Veber'in yazdığı, Can Kapyalı'nın Türkçeye çevirdiği ve Cengiz Toraman'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

        Oyunun dekor tasarımını Seyhan Kırca, kostüm tasarımını Duygu Ergüven Saykan ve ışık tasarımını Bora Andaç yaptı.

        Tek perdelik oyunda, Özkan Gezgin, Asım Tuncay Aynur, Serkan Kunter, Nagehan Yazıcı, Ender Şeviker, Deniz Yağcı ve Umut Can Koçmen rol alıyor.

        Oyunda, kiralık katil ile bir fotoğrafçının otel odasında yollarının kesişmesi anlatıldı.


        Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona eren festival, tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir zaman yaşattı.


        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederek, sanatçılara festival plaketi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

