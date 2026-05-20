        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 26 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 için anma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Doğu Gözaçan Kültür Parkı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törende konuşan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, deniz faciasının ilçe tarihinin en acı olaylarından birisi olduğunu söyledi.

        Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vardar, "Biz ailelerimizin her zaman yanındayız ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kaymakamlık, tüm kamu kurumu ve kuruluşlarımızla bu tip olayların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti, tüm çabayı göstereceğimize emin olabilirsiniz. İnanıyorum ki bir daha bu tip olaylar yaşanmayacak ve böyle acılarla bir daha karşılaşmayacağız." ifadesini kullandı.

        Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem de Mayıs 7'si geleneğini yaşatmak için 2000 yılında denize açılan vatandaşların yer aldığı kayığın alabora olması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Erdem, hayatını yitirenlerin ailelerine sabır diledi.

        Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçe protokolü ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

        Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

