Trabzon'da "31. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "31. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" yapıldı.



Simenli ve Çamlıca mahalleleri arasındaki Acısu mevkisinde düzenlenen şenlikte, yöresel kıyafet giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğlendi.



Yayla göçünün canlandırıldığı şenlikte, Şalpazarı Halk Eğitim Merkezince kurulan stantta Ağasar yöresine ait el sanatı ürünleri sergilendi.



Şenliğe katılan Trabzon Valisi Tahir Şahin, 20 Ocak 1998'de Şırnak'ta şehit olan Murat Göce'nin annesi Fatma Göce'nin Anneler Günü'nü kutladı.



Annelerin, geleceğin teminatı olduğunu belirten Şahin, "Bizleri bir ve var eden tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Bu güzel etkinlik Türk töresi ve geleneğinin, baharın, bolluğun ve bereketin müjdecisi bir gün. Allah'tan niyaz ediyorum ki bizi beraber, birlikteliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.



Şenliğe, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

