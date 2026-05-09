Trabzon'da 3x3 basketbol etabı başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta işbirliğince hayata geçirilen 3x3 basketbol etaplarının 5. durağı Trabzon oldu.



Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen müsabakaya Trabzon'un yanı sıra İstanbul, Rize, Erzincan, Erzurum ve Giresun'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerden takımlar katılıyor.



Türkiye Sigorta 3x3 Trabzon etabında büyük erkekler kategorisinde, 24 takım ve 96 sporcu mücadele edecek.



Şampiyon olacak takım, İstanbul'da düzenlenecek final etabına katılmaya hakkı kazanacak.



TBF Trabzon İl Temsilcisi Zeliha Bayraktar, AA muhabirine, Trabzon'da ilk kez düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çeşitli illerden kente gelen 24 takımın iki gün sürecek müsabakalarda mücadele edeceğini belirten Bayraktar, "Şampiyon olan takım ay sonunda İstanbul'da düzenlenecek müsabakaya katılacak. Bizim için profesyonel bir organizasyon oldu, güzel bir tecrübe edindik. İnşallah bundan sonra da Trabzon'da her yıl gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.



Etkinlik kapsamında vatandaşların da basketbola ilgisini artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini ifade eden Bayraktar, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

