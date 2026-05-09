        Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek için protesto gösterisi

        Trabzon'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Gazze ablukası" adını verdiği protesto gösterisi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Trabzon'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Gazze ablukası" adını verdiği protesto gösterisi gerçekleştirdi.


        Vücuduna zincir dolayan performans sanatçısı Sağlam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan öğrencisiyle Kahramanmaraş Caddesi'nde Uzun Sokak'a kadar yürüdü.

        Sağlam'ın yaklaşık 2 saatlik protestosunu çevredeki vatandaşlar izledi.

        Kemal Sağlam, gazetecilere, performansı, yaklaşık üç yıldır Gazze'de devam eden soykırımı anlatmak ve çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'nın İsrail hapishanelerinde tutsak edilmesine tepki amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

        Zulüm sona erene kadar çeşitli protestolarla Gazze'de yaşananları anlatmaya devam edeceğini belirten Sağlam, zulmün durması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

