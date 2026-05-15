        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Akçaabat GastroFest Festivali" başladı

        Trabzon'da, Akçaabat ilçesinin kültürünü ve lezzetlerini tanıtmak amacıyla "Akçaabat GastroFest Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Sahil Parkı'nda organize edilen festivalde, Akçaabat köftesi, kuymak ve lahana çorbası gibi lezzetlerin yanı sıra tereyağı, peynir gibi ürünlerin tanıtımı yapıldı.

        Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin, ilçenin yemek kültürünü tanıtan çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Festivalle, ilçenin, şehrin ve bölgenin tüm ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Cankatar, "Gerçekten çok kıymetli bir program, çok kıymetli misafirlerimiz geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda daha güzel daha canlı günlerde buluşmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı düzenlenmesini arzu ettiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Akçaabat Belediye Başkanı Ekim ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, stantları ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla görüştü.

        - "Kuymağımızı Türkiye'ye değil, tüm dünyaya tanıtıyoruz"

        Aşçı Serhat Kasap da bölgenin birbirinden lezzetli birçok yöresel ürünü olduğunu belirterek, "Mükemmel bir fuar oluyor. Kuymağımızı Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtıyoruz. Burada tereyağı, mısır unu, peynirimiz var. Yöresel lezzetlerimiz ve Akçaabat köftemiz var. Herkesi bekliyoruz." dedi.

        Festival, gastronomi söyleşileri, şef sunumları ve genç şeflerin yarışmalarıyla yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trabzon'da çay hasat töreni düzenlendi
        Akçaabat'ta GastroFest rüzgarı
        Trabzon'da eşini öldürüp bekçiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Torununu öldüren damada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını az b...
        Trabzon'da yaş çay sezonu dualarla açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşi Sinem'i öldürüp, bekçiyi yaralayan sanığa ağırlaşt...
