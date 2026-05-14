Trabzon'da arı üreticilerine damızlık ana arı desteği verilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere üç yıl sürecek destek ile 1500 adet yumurtlayan saf Kafkas ırkı damızlık ana arı desteği sağlayacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç ve Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aksoy arasında Trabzon'da arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bal verimi ile koloni kalitesinin artırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında, üreticilere yumurtlayan saf Kafkas ırkı damızlık ana arı desteği sağlanarak, 3 yıllık protokol süresince her yıl 500 adet olmak üzere toplam 1500 adet damızlık ana arı dağıtılacak. Arıların bedelinin yüzde 70'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30'u ise birlik tarafından karşılanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, üreticilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.



Genç, Trabzon'da arıcılığın profesyonel bir şekilde yapıldığına işaret ederek, "Biz de bu kapsamda üreticilerimize lojistik destekler vermeyi sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında damızlık ana arı desteği sağlayacağız. Bu desteği, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Arıcılarımızın üretimlerini devam ettirebilmeleri ve kaliteli ürün elde edebilmeleri adına ana arı desteğimiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.



Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy da özellikle modern arı yemi makinesi desteğinin, Trabzon'daki arıcılar tarafından büyük takdir gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 2025 yılında 39 bin 320 kilogram, 2026 yılında ise 68 bin 250 kilogram olmak üzere toplam 107 bin 570 kilogram üretim gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 255 üreticimize hizmet sunuldu. Bugün ise Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız damızlık ana arı projesi protokolü için bir aradayız. Bu proje kapsamında, yurt dışından kaçak yollarla ülkemize giren ana arıların önüne geçilmesi ve bölgemize uygun, bal verimi yüksek saf Kafkas ırkı ana arıların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu yönüyle projemiz hem sektörümüz hem de bölgemiz adına büyük önem taşımaktadır. Sağladığınız katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

