Trabzon'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

Trabzon'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.



Trabzon Barosu Başkanı Hakan Orhan, Trabzon Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, bir hukukçunun yalnızca mesleğini icra ettiği için hedef alınmasının kabul edilemez bir toplumsal yara olduğunu söyledi.



Orhan, "Bugün burada sadece bir meslektaşımızı kaybetmenin derin acısıyla değil, aynı zamanda savunma makamına sıkılan kurşunların yarattığı büyük bir öfkeyle toplandık. Bursa'da haince katledilen İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Hatice Kocaefe'nin acısı yüreğimizdedir." dedi.



Kocaefe'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiaya başsağlığı dileyen Orhan, "Trabzon Barosu olarak bu vahşi cinayetin faillerinin en ağır cezayı alması için davanın her anında orada olacağız. Ne silahlı saldırılar ne tehditler ne de şiddet bizi yolumuzdan döndürebilir. Savunmayı savunmaya, adaleti haykırmaya ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz." diye konuştu.



- Ordu



Ordu Barosu da Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.



Baronun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Avukatlara yönelik artan şiddet toplumun adalet duygusunu zedelemekte ve hukuk devletini tehdit etmektedir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceği, savunma makamına yönelen bu tür saldırıların son bulması için gerekli tüm adımların atılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.



- Giresun



Giresun Barosu, avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.



Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaefe'nin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtildi.



Açıklamada, "Sorumluların en etkin bir soruşturma ile yargı önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.



- Rize



Rize Barosu da Kocaefe için taziye mesajı yayımladı.



Baronun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Hatice Kocaefe'nin görevi nedeniyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden ötürü üzüntümüz sonsuzdur." denildi.



Paylaşımda, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, arkadaşlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



- Gümüşhane



Gümüşhane Barosu avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.



Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Savunma, adaletin teminatı, avukat ise toplumun vicdanıdır. Savunma dokunulmazlığı, hukuk devletinin vazgeçilmezidir. Bu menfur saldırıyı lanetliyor, meslektaşlarımıza yönelik şiddetin son bulması için yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz."



- Artvin



Artvin Barosu da Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.





Barodan yapılan yazılı açıklamada, avukatların, savunma hakkının temsilcileri olarak hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını koruma görevini üstlendiği vurgulandı.





Bu kutsal görevi ifa eden avukatların can güvenliğinin tehdit altında olmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:





"Meslektaşımız avukat Hatice Kocaefe'nin uğradığı bu vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."



