        Trabzon'da çay hasat töreni düzenlendi

        Trabzon'da çay hasat töreni düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde çay hasadı törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Vali Tahir Şahin, ÇAYKUR'a ait Of Çamlı Çay Fabrikası'nda düzenlenen törende, önemli tarım ürünleri arasında yer alan çayın, insanların hayatının her zaman merkezinde olduğunu söyledi.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da çayın üretici, şehir ve bölge için önemine işaret etti.

        Türkiye'de çayın yüzde 80'inin Rize'de üretildiğini belirten Karaismailoğlu, dolayısıyla çayın ana vatanının Rize olduğunu söyledi.

        Karaismailoğlu, konuştukları vatandaşların, son yaş çay alım fiyatından memnun olduklarını gözlemlediklerini dile getirerek, "Çay fiyatı için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de hava şartları dolayısıyla bu sene kampanyanın açılış tarihinin bir hafta ertelendiğini ifade etti.

        Alim, yılda ortalama 1 milyon 350 bin ton ile 1 milyon 450 bin ton arasında yaş çay hasat edildiğini, çayın yaklaşık 100 bin tonunun Trabzon'da toplandığını belirtti.

        ÇAYKUR'un Trabzon'da 8 yaş çay fabrikası bulunduğunu ifade eden Alim, kentte 50 bin üreticinin 153 bin dekarda çay yetiştirdiğini dile getirdi.

        Yurt içinde yıllık ortalama 132 bin ton kuru çay sattıklarını belirten Alim, 100'e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını ancak dış satımın henüz istedikleri seviyede olmadığını söyledi.


        AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun da konuşma yaptığı programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, protokol üyelerinin bir süre çay toplamasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

