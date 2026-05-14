Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.



Yenicuma Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.



Dumandan etkilenen bir kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



