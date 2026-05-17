Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne öğrenciler ilgi gösterdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nin bu yıl 4 bin 520 öğrenciyi ağırladığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için oluşturulan merkeze öğrencilerin ilgi gösterdikleri ifade edildi.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında açılan merkezi, 2026'nın ilk 5 ayında 116 okuldan 4 bin 520 öğrencinin ziyaret ettiği kaydedildi.



Bilim, tasarım, el sanatları, müzik ve mutfak atölyelerindeki etkinliklerin yanı sıra eğitici itfaiye oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakım alanı, kamp alanı, kum havuzu ve bilim etkinlikleriyle günlük yaşam becerilerinin desteklendiği aktarıldı.



Çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan projelerin devam edileceği belirtilen açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil sosyal, kültürel ve bireysel gelişim açısından da güçlü bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla faaliyetlerini sürdüren Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'mizde çocuklarımızı eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.









