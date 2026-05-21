        Trabzon'da "Çocuklar İçin Trabzon'u Yeniden Düşünmek Çalıştayı" düzenlendi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi işbirliğinde "Çocuklar İçin Trabzon'u Yeniden Düşünmek Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir otelde organize edilen çalıştayda yaptığı konuşmasında, Trabzon'u çocuklar adına ele alma konusunda adımlar atacaklarını söyledi.

        Bugüne kadar "çocuklara park yapalım" düşüncesindeki olduklarını ancak çocuk psikolojisiyle işi ele almak gerektiğini belirten Genç, "Çocuklara sadece park yapmak, salıncak yapmak o çocuğu belki anlık mutlu kılabilir ama çocuğu topluma katmak ki bu konumuz, sadece çocuğu korunmaya muhtaç ve o barınma işini çözmek değil, sayısallaştırmak değil, bir vatandaş, bir kimlik olarak onu ele almak ve ona da alanlar oluşturmak. Çünkü gelişimine katkı sağlamak durumundayız." diye konuştu.

        Genç, konunun geniş ve önemli olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Görevimiz itibarıyla kendi şehrimizin bütün kesimlerine hizmet etmekle mükellefiz. Bütün kesimler mutlu olduğu zaman şehir mutludur. Bu açıdan baktığımız zamanda eğer çocuk mutluysa şehirde mutludur. Bir şehirdeki çocuklar mutluysa dolayısıyla o şehirdeki çocukların ağabeyleri de, anneleri ve babaları da mutludur. O nedenle çocuğun mutluluğunu da esas almamız lazım."

        TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Serbülent Vural ise kent yaşamında 0-18 yaş grubundaki çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından çeşitli kısıtlılıklarla karşı karşıya kalabildiğini belirtti.

        Kentlerin çocuklara eşit olanaklar sunma konusundaki yeterliliklerinin zaman zaman sorgulanması gerektiğine değinen Vural, "1996 yılında UNICEF tarafından Çocuk Dostu Şehir Girişimi başlatılmıştır. Türkiye'nin de paydaş olduğu bu girişim kapsamında çocukların sağlıklı, güvenli ve destekleyici yaşam alanlarında büyümesini sağlayan, ayrımcılığı reddeden, dayanışmayı teşvik eden ve dezavantajlı çocukları koruyan şehirlerin oluşturulması hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

        Vural, çalışmalar kapsamında Türkiye ile UNICEF arasında 2006-2010 yıllarını kapsayan eylem planı hayata geçirildiğini hatırlatarak, "12 şehir, 'çocuk dostu şehir adayı' olarak belirlenmiştir. Trabzon'da bu şehirler arasında yer almıştır. Çalıştay kapsamında çocuk dostu şehir kavramını mekansal ve sosyal boyutlarıyla ele alarak, 0-18 yaş grubunun gündelik yaşam deneyimlerini görünür kılmayı ve bu deneyimleri yerel yönetimler için somut çözüm önerilerine dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Çalıştayda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Can Severcan "Çocuk dostu şehirler, kriterler ve bağlamın rolü" ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Hikmet Gökmen "Çocuk dostu oynanabilir Karşıyaka-İzmir neler öğrendik, neler yapmak gerekir" sunumlarını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

