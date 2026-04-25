Trabzon'da çocuklar Macera Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Trabzon'da Macera Parkı'na çocuklar ilgi gösterdi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar, parktaki oyuncakları ücretsiz kullandı.



Çocuklar, parktaki tırmanma alanları, parkurlar ve oyun istasyonlarında keyifli anlar yaşadı.



Açıklamada, "Çocuklarımızın bayram sevincini doyasıya yaşayabilmesi için hazırladığımız program büyük ilgi gördü. 23-26 Nisan tarihleri arasında her gün saat 11.00'den 19.00'a kadar ücretsiz hizmet veren Macera Parkımızda, çocuklarımızın aileleriyle birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirmesi bizim için büyük mutluluktur." ifadelerine yer verildi.

