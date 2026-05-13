Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sahnelendi

        Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sahnelendi

        Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 23:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sahnelendi

        Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 11. gününde, Gürcistan'dan İlia Çavçavadze Batum Devlet Profesyonel Dram Tiyatrosu, David Kldiashvili'nin yazdığı "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu.

        Yönetmenliğini Giorgi Kashia'nın yaptığı oyun, evlilik, gençlerin toplumsal yapı, gelenekler veya içinde bulunduğu çevre ile yaşadığı çatışmaları konu alıyor.

        Oyunda Avtandil Karchava, Tamar Makhashvili, Inga Ghirdaladze, Khatia Popkhadze, Salome Bedineishvili, Tornike Baramidze, Tamango Zhgeria, Zurab Shilakadze, Sese Mikava, Mariam Mgebrishvili rol aldı.

        Oyun, aynı sahnede yarın akşam 20.00'de yeniden sahnelenecek.

        Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Of'ta TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı açıldı
        Of'ta TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı açıldı
        Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı
        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı
        Trabzon merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Trabzon merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Trabzon merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu Trabzon ile Batman, Mersi...
        Trabzon merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu Trabzon ile Batman, Mersi...
        Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşıma sel engeli
        Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşıma sel engeli