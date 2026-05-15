        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da dede mirası bileyicilik mesleğini iki kardeş sürdürüyor

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Bayram ve Kemal Yazıcı kardeşler, dedelerinden miras kalan yarım asırlık bileyicilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Mesleği 58 yıl önce dedelerinden devralan ve babalarının yanında çıraklığa başlayan ağabey ile kardeşi, aynı dükkanda üçüncü kuşak olarak hizmet vermeye devam ediyor.

        Yazıcı kardeşler, bıçak, orak, balta ve makas gibi aletlerin körelen ağızlarını "çıkrık" adı verilen geleneksel aletle eski keskinliğine kavuşturuyor.

        Ağabeyi Kemal Yazıcı'nın askere gittiği dönemde babasına yardım etmek amacıyla başladığı meslekte 46'ncı yılını geride bırakan 64 yaşındaki Bayram Yazıcı, AA muhabirine, sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Mesleğin aile geçmişini anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rahmetli dedem ilk defa başladı bu işe. 1940'lı yıllarda Çaykara ilçesinden Trabzon'a geldi. Yanında babam olduğu için o devam ettirdi. Diğer sokaktaydı dedemin dükkanı. Babam, dedemden 1968'de ayrıldı ve bu dükkanı açtı. O gün bugündür bu dükkandayız. Üçüncü kuşak olarak da abimle ben devam ettiriyorum. Bizden sonrası yok zaten."

        - "Genç nesilden mesleğe eğilim yok"

        İşlerinin özellikle şubat ile haziran ayları arasında yoğunlaştığına dikkati çeken Yazıcı, zanaatın geleceğine dair endişelerinin olduğunu söyledi.

        Yazıcı, mesleğin son temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Yani içimizi acıtan durum. Genç nesilden mesleğe eğilim yok. Çevremizdeki diğer mesleklerle beraber bizim mesleğe de ilgi çok azaldı, 'Yok' denecek kadar az. Gençlere tavsiyem şudur: Sanata eğilimlerinin olması gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Ömrünün büyük bir bölümünü aynı sokakta geçirdiğini belirten Bayram Yazıcı, geçmişte esnaf dayanışması ve yaşadığı mesleki zorluklara ilişkin, "O zamanın esnafları birbirleriyle saygılı, sevgiliydiler. Muhabbetli, sohbetliydiler. Herkes birbiriyle şakalaşır, sohbet ederdi." diye konuştu.

        Çıraklıktan ustalığa geçiş sürecinde birçok iş kazası geçirdiğini ifade eden Yazıcı, "İlk başladığımız yıllarda özellikle çok yerimizi kestik. Bilhassa sol elim. Sağ elimle çalıştığım için tam denge sağlayamayınca sol elimi çok kesmişimdir." dedi.

        Yazıcı, ağabeyi Kemal Yazıcı’nın da meslekte 50 yılı geride bıraktığını ve sağlık sorunlarına rağmen işinin başından ayrılmadığını sözlerine ekledi.

        - "Çocukluğumdan beri buraya geliyorum"

        Yazıcı kardeşlerin uzun yıllardır müşterisi olan Önder Taşan da verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Trabzon'da alternatifi olmayan kişiler çünkü bu sanatı daha yapan yok. Ben ev ihtiyaçlarımı, bahçe ihtiyaçlarımı paslandığı zaman, eskidiği zaman burada yeniliyorum. Çocukluğumdan beri buraya geliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

