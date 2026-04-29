        Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi

        Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşler yararına futsal turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşler yararına futsal turnuvası gerçekleştirildi.

        İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi tarafından okulun spor salonunda yapılan turnuvaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri, Akçaabat'ta yaşayan DMD hastası 11 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar ve 7 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren Sansar için mücadele etti.

        Turnuvanın final maçına tekerlekli sandalyesiyle katılan Yavuz Berkay, maçın başlama düdüğünü çaldı. Etkinliğe katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de başlama vuruşunu yaptı.

        Final maçında kırmızı takımı 3-2 yenen sarı takım, turnuva birincisi oldu.

        Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hasta arkadaşları için önemli bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

        Turnuvanın küçük bir paydaşı olduklarını dile getiren Ekim, "Çocuklarımız buradaki organizasyonun içerisinde bir de bağış düzeneği kurmuşlar. Buradaki iki çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi için bu yaşta onlara destek veriyorlar. Rabbim hem Berkay'ın hem de Eren'in şifalarını verecek, sağlıklarına kavuşacaklar inşallah. Biz de onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

        Yavuz Berkay ve Muhammed Eren'in annesi Nuray Sansar ise organizasyondan dolayı duygulandıklarını ifade ederek, "Valilik onaylı kampanyamızda şu an sekizinci ayın içerisindeyiz. Maalesef yüzde 5'lik bir dilimdeyiz ancak. Daha çok hızlı olmamız gereken bir sürece girdik. Doktorlar kas yıkımının arttığını söyledi. Yavuz Berkay, parmak ucunda yürüyor. Bir an önce bu parayı toplayıp yavrumuzu Dubai'de ilacına kavuşturmak istiyoruz." dedi.

        Beden eğitimi öğretmeni Yalçın İnan da organizasyonu hazırlayan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

        Turnuvanın sonunda toplanan bağışlar, ödül töreninin ardından şampiyon takımın kaptanı tarafından Yavuz Berkay'a verildi.

        Organizasyona, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Uzun, Sebat Gençlikspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

