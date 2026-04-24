        Trabzon Haberleri Trabzon'da "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması" yapıldı

        Trabzon'da "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması" yapıldı

        CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yerel medya buluşmalarının altıncısı Trabzon'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 13:58 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması"nda, her bölgede ayrı bir toplantı yaptıklarını ve çıkan sonuçlarla yerel medyayı daha güçlü hale getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

        Siyasetçilerin, gazetecilerin içinde bulunduğu durumu önemsediğini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ama ondan daha önemlisi demokrasiyi önemsiyor. Çünkü siyasetçinin var olma gerekçelerinin başında demokrasinin, özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün güçlü olması yatar. Ama basın eğer o hürriyette değilse, özgürlükleri kısıtlanmışsa, sınırlar getirilmişse, işi yapılamaz hale getirilmişse o zaman siyasetten ve demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz. Hele hele Türkiye gibi gazeteciliğin bir cesaret mesleği haline geldiği bir yerde bunu sıkça gündem edip sıkça konuşmak gerekiyor."

        CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, demokrasinin ancak basın gücüyle gelişebileceğini dile getirerek, "O yüzden sizler sadece yerelde bizim için önemli değilsiniz, tüm ülkemiz için çok önemlisiniz. Çünkü biz biliyoruz ki hala ülkenin her yerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de vicdanıyla, aklıyla ve dosdoğru olan kalemiyle hareket etmekte olan onlarca yerel medya mensubu var." diye konuştu.

        CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra "Yerelde Gazetecilik" paneli yapıldı.

        Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat ve Samsun'dan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program, söyleşilerle devam etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Perde arkasını anlattı
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Gündüz Bakımevi Projesi'ni incele...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Gündüz Bakımevi Projesi'ni incele...
        Trabzonspor'da kupada Onana resitali
        Trabzonspor'da kupada Onana resitali
        Trabzon'da kayıp Oral'dan 12 gündür haber alınamıyor; son görüntüleri kamer...
        Trabzon'da kayıp Oral'dan 12 gündür haber alınamıyor; son görüntüleri kamer...
        Trabzonspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor
        Trabzonspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor
        Bebeklikte başladı, 33 yaşında üçüncü ameliyatla hayata döndü
        Bebeklikte başladı, 33 yaşında üçüncü ameliyatla hayata döndü
        Trabzon'da minik yüreklerin sesi: Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden unu...
        Trabzon'da minik yüreklerin sesi: Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden unu...