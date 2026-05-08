Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Dosya:Kelebek" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'da "Dosya:Kelebek" tiyatro oyunu sahnelendi

        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dosya:Kelebek" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 22:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Dosya:Kelebek" tiyatro oyunu sahnelendi

        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dosya:Kelebek" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Lisa Genova'nın yazdığı, Christine Mary Danford'un uyarladığı, Zeynep Lengerli'nin Türkçeye çevirdiği ve İskender Altın'ın yönettiği oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

        Dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı ve ışık tasarımını Mahir Köksal'ın yaptığı oyunda İpek Çeken, Tolga Tecer, Selver Kınık, Kıvanç Değirmenci, Damla Paksoy, Berke Barış Ergüder, Meltem Gül ve Ceren Ertem rol aldı.

        İki perdelik oyunda, alzaymırı dramatize etmek yerine, onun yarattığı gündelik kırılmaları, aile içi çatlakları, mesleki kimliğin sarsılışını ve sevmenin yeni biçimleri anlatıldı.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, ekip adına İpek Çeken'e festival plaketi sundu.

        Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu:
        Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu:
        Bakan Bak, Arsin Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Bak, Arsin Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu:
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Trabzon ve Rize'de vatandaşlar...
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Trabzon ve Rize'de vatandaşlar...
        Bakan Bak: Gençlerimiz, toplumumuz obezite tehlikesi ile karşı karşıya (2)
        Bakan Bak: Gençlerimiz, toplumumuz obezite tehlikesi ile karşı karşıya (2)
        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi
        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti