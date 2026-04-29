Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

        Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

        Uzuner, bir otelde düzenlediği toplantıda, festivale yalnızca Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin değil, dünyanın dört bir yanından sanatçılar ve toplulukların katılacağını belirtti.

        Festivalde bugüne kadar 54 ülkeden 216 oyun sahnelendiğini dile getiren Uzuner, Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağlandığını ifade etti.

        Tiyatro sanatının evrensel dilini daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiklerini anlatan Uzuner, festivalin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve başrejisör Esat Tanrıverdi'nin katılımıyla 2 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

        Uzuner, aynı gün saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu'nun "Karpatların yankısı" adlı gösterisinin sunulacağını belirterek, festival coşkusunu şehrin geneline yaymak amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi, Sanatevi Sahnesi ve Erol Günaydın Sahnesi'nde etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.

        - Festivalde çocuk oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşiler de yer alacak


        Çocukları da tiyatroyla buluşturmak adına etkinlikler düzenleneceğine değinen Uzuner, "Çocuk oyunlarının yanı sıra masal terapisi, şapka yapımı, kostüm tasarımı ve geleneksel kültürümüzün önemli değerlerinden Karagöz-Hacivat yapımına yönelik atölye çalışmalarına da yer verdik." dedi.

        Ahmet Uzuner, bu yıl festivalde ilk kez "Ortak üretim masası" çalışmasının hayata geçirileceğini anlatarak, "Devlet Tiyatroları olarak 2026 yılı ortağımız olan Mayakovsky Moskova Akademik Tiyatrosu ile bu anlamlı işbirliğini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyor, bu çalışmanın şehrimizin kültürel vizyonuna kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
