Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.



Uzuner, bir otelde düzenlediği toplantıda, festivale yalnızca Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin değil, dünyanın dört bir yanından sanatçılar ve toplulukların katılacağını belirtti.



Festivalde bugüne kadar 54 ülkeden 216 oyun sahnelendiğini dile getiren Uzuner, Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağlandığını ifade etti.



Tiyatro sanatının evrensel dilini daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiklerini anlatan Uzuner, festivalin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve başrejisör Esat Tanrıverdi'nin katılımıyla 2 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.



Uzuner, aynı gün saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu'nun "Karpatların yankısı" adlı gösterisinin sunulacağını belirterek, festival coşkusunu şehrin geneline yaymak amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi, Sanatevi Sahnesi ve Erol Günaydın Sahnesi'nde etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.



- Festivalde çocuk oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşiler de yer alacak





Çocukları da tiyatroyla buluşturmak adına etkinlikler düzenleneceğine değinen Uzuner, "Çocuk oyunlarının yanı sıra masal terapisi, şapka yapımı, kostüm tasarımı ve geleneksel kültürümüzün önemli değerlerinden Karagöz-Hacivat yapımına yönelik atölye çalışmalarına da yer verdik." dedi.



Ahmet Uzuner, bu yıl festivalde ilk kez "Ortak üretim masası" çalışmasının hayata geçirileceğini anlatarak, "Devlet Tiyatroları olarak 2026 yılı ortağımız olan Mayakovsky Moskova Akademik Tiyatrosu ile bu anlamlı işbirliğini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyor, bu çalışmanın şehrimizin kültürel vizyonuna kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



