        Trabzon'da düzenlenen DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı

        Trabzon'da düzenlenen DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı

        Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF) 2026"da ziyaretçilere görev ve araç tanıtımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Trabzon'da düzenlenen DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı

        Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF) 2026"da ziyaretçilere görev ve araç tanıtımı yaptı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuardaki stantta, İl Jandarma Komutanlığının trafik, sualtı arama kurtarma, siber suçlar, narkotik, olay yeri inceleme ve asayiş birimleri de yer aldı.

        Fuarda, Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin yanı sıra komando ve motosiklet ekiplerinin de hazır bulundu.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mert Bozkan, siber suçlarla mücadele birimlerinin 81 ilde siber suçlarla mücadele ettiğini söyledi.

        Kesintisiz devam eden faaliyetlerle internet ortamında, açık kaynaklarda siber suçların takibi ve tespitine yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirten Bozkan, "Ayrıca siber dedektiflerimiz dolandırıcılık olaylarında karşılaşılan web siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, IP adresleri, kripto varlık ve banka hesaplarındaki finansal hareketler gibi dijital izleri adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda incelemekte, analiz etmekte ve soruşturmalara katkı sağlamaktadır." dedi.

        Siber suçların aydınlatılması için illerde yürütülen soruşturmalara gerektiğinde Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca personel ve teknik destek sağlandığını ifade eden Bozkan, soruşturmalarda karşılaşılan şüpheli kullanıcılar için ilgili platforma talepte bulunarak tespit yapıldığını kaydetti.

        Uzman Jandarma 8. Kademeli Çavuş Sedad Eğlenen ise Jandarma Sualtı Timlerinin deniz, göl, baraj, akarsu ve buz altı dalışlarının yanı sıra 40 metre derinliğe kadar atmosferik hava ile dalış ve su altında görüşün olmadığı noktalarda kayıp şahıs araması yaptığını belirtti.

        Eğlenen, ayrıca timlerin sel ve su baskınları gibi doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine de katıldığını aktardı.

        Jandarma Trafik Astsubay Üstçavuş Canan Irmak da Trafik Jandarması birimlerince karayollarında trafiği düzenleme ve denetleme, trafik suçlarına el koyma ve idari yaptırım, trafik kazalarına müdahalenin yanı sıra her yaştan yol kullanıcılarına trafik güvenliği eğitimi verildiğini ifade etti.

        Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Tahsin Dilmaç ise Patlayıcı Madde İmha Timlerinin yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin bütünlüğüne karşı mayın, mühimmat, el yapımı patlayıcı madde kullanarak gerçekleştirilebilecek terör ve asayiş olaylarında meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

