Trabzon'da "Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği" düzenlendi

Trabzon'da Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projelerinin yer aldığı Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği törenle açıldı.



Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen şenlikte, öğrencilerin dil bilimleri, psikoloji, teknoloji, değerler eğitimi, resim, müzik, sosyal bilimler, yazılım, robotik, matematik ve fizik alanlarında hazırladığı 39 proje tanıtıldı.



Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Cankatar, öğretmenlerin ülkenin yarını olan gençler için büyük emek harcadığını belirterek, "Yarınlarımız ve geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi kadar önemli hiçbir konu yok." dedi.



Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı projeleri üniversite öğrencileriyle buluşturmak istediklerini söyledi.



Şenlik kapsamında proje yürütücüsü Özge Yardım'ın öncülüğünde 60 öğrencinin hazırladığı 39 projenin tanıtılacağını anlatan Altın, organizasyona destekleri dolayısıyla Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Kaymakam Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve beraberindekiler, şenliğin açılışını gerçekleştirdi.



Öğrencilerin projelerini tanıttığı Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği, yarın sona erecek.

