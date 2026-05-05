        Trabzon'da "Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'da Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projelerinin yer aldığı Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen şenlikte, öğrencilerin dil bilimleri, psikoloji, teknoloji, değerler eğitimi, resim, müzik, sosyal bilimler, yazılım, robotik, matematik ve fizik alanlarında hazırladığı 39 proje tanıtıldı.

        Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Cankatar, öğretmenlerin ülkenin yarını olan gençler için büyük emek harcadığını belirterek, "Yarınlarımız ve geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi kadar önemli hiçbir konu yok." dedi.

        Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı projeleri üniversite öğrencileriyle buluşturmak istediklerini söyledi.

        Şenlik kapsamında proje yürütücüsü Özge Yardım'ın öncülüğünde 60 öğrencinin hazırladığı 39 projenin tanıtılacağını anlatan Altın, organizasyona destekleri dolayısıyla Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer'e teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve beraberindekiler, şenliğin açılışını gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin projelerini tanıttığı Fikirden Paylaşıma Bilim Şenliği, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

