Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "German ve Martha" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'da "German ve Martha" tiyatro oyunu sahnelendi

        Rusya'nın Mayakovsky Moskova Akademik Tiyatrosu'nun "German ve Martha" oyunu Trabzon'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 21:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "German ve Martha" tiyatro oyunu sahnelendi

        Rusya'nın Mayakovsky Moskova Akademik Tiyatrosu'nun "German ve Martha" oyunu Trabzon'da sahnelendi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Leonid Andreev'in kaleme aldığı oyun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yegor Kovalev'in yönetmenliğini yaptığı oyun, Leonid Andreev'in aynı adlı öyküsünden yola çıkarak ömür boyu süren şiirsel ve dokunaklı bir aşk hikayesini sahneye taşıyor.

        Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, daha sonra katılımcılarla söyleşi gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Sivas Devlet Tiyatrosunca "Çayırın En Tuhaf Yuvası" adlı çocuk oyunu Sanat Evi'nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi ise Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda festivalin dördüncü gününde çocukların beğenisine sunuldu.

        "Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı" atölyesinin de Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirildiği festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
        Trabzon'da Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" açıldı
        Trabzon'da Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" açıldı
        Polisten kaçmak için üçüncü kattan atladığı ifade edilen hükümlü ağır yaral...
        Polisten kaçmak için üçüncü kattan atladığı ifade edilen hükümlü ağır yaral...
        Kahramanmaraşlı öğrencilerden Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'na ziyar...
        Kahramanmaraşlı öğrencilerden Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'na ziyar...
        Trabzon'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı...
        Trabzon'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı...