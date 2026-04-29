Trabzon'da "Gökyüzü Seni Çağırıyor" söyleşisi düzenlendi

Trabzon'da havacılık sektörü çalışanları, "Gökyüzü Seni Çağırıyor" söyleşisinde deneyimlerini lise öğrencilerine aktardı.



Tüm Sivil Havacılar Derneği ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Kabin Operasyon Müdürü Özlem Çeri, THY'de 2003'te 65 olan uçak sayısının 2026'da 531'e yükseldiğini söyledi.



Dünyada çok sayıda ülkeye uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Çeri, "Osmanlı döneminde güneş batmayan topraklara sahipken bugün Türk Hava Yolları kanatları altında yine güneş batmayan birçok noktaya uçuyoruz. Dünyanın her yeri bizim kanatlarımızın altında." dedi.



Çeri, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Business Class ikramıyla yine dünyanın birçok kez en iyisi olduk. Birçok hava yolu şirketi Business Class ikramlarını bizden alıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bir günde 1200'e yakın uçuş yapıyoruz, 200 bine yakın yolcu taşıyoruz." diye konuştu.



Havacılık sektörüne büyük emek verildiğini ifade eden Çeri, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2033 yılına kadar 813 uçak hedefimiz var. İnşallah çok yakın zamanda da 2033'ten itibaren 1000 uçağa da yaklaşıyor olacağız. Bu, dünyada belli filo büyüklüğüne sahip, belirli sayıda hava yolu şirketlerinden biri olacağı anlamına geliyor. Kabin sayısı şu an 16 bin 400 küsur, iki katına çıkacak. Yeni uçakların geliyor olması demek bizim sizin gibi dinamik, heyecanlı, pratik zekalı, hızlı arkadaşlara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor."



Çeri, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Gökyüzünde her zaman sadece bir uçak uçmuyor. Gökyüzüne bu uçaklarla beraber bir ülkenin emeği, bir ülkenin çalışanlarının alın teri ve bir ülkenin bayrağı havalanıyor. Bu emekle, bu çalışma içerisinde o uçağı bir gün siz uçurabilirsiniz. O sistemleri siz kurabilirsiniz. O yüzden 'Ben bu hikayenin bir parçasıyım.' demenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.



THY sorumlu kaptan pilotu Şenol Sekban ise 25 yıl Türk Hava Kuvvetleri'nde, son 20 yıldır da THY'de uçuş yaptığını anlattı.



Türk Hava Kuvvetleri'nde 5 bin saat uçuş yaptığını vurgulayan Sekban, "Çok sevdiğim ve onur duyduğum Türk Hava Kuvvetlerinden 2005 yılında emekli oldum ve aynı yıl Türkiye'nin en gözde şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nda 2. pilot olarak göreve başladım. Şu an dünyanın en yüksek teknolojisine sahip Boeing 777 ve 787 Dreamliner uçaklarında pilot olarak görevimi sürdürmekteyim." diye konuştu.



Sekban, öğrencilere önerilerde bulunarak, hayal kurmanın ve hedeflerden vazgeçmemenin önemine değindi.



THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Murat Şen de gökyüzünde çok güzel anlara şahitlik ettiklerini dile getirerek, Türk bayrağını dünyanın birçok yerine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



