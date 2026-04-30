Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Trabzon'dan 158 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 22:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Trabzon'dan 158 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kafileyi kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Duygu yoğunluğunun çok fazla olduğunu dile getiren Bektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnsan kutsal topraklara bu güzel insanları gönderirken duygulanıyor. Biz hacılarımıza hacca gitmeden önce, hac yolculuğu sırasında orada bu ibadeti hakkıyla yerine getirmeleri için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyor, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu kardeşlerimizin oradan memnun olarak ve manevi kazançları elde etmiş olarak dönmelerini arzu ettiğimiz için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz."

        Dua edilmesinin ardından 152 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 158 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak uğurlandı.

        Trabzon'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 3 ayrı kafilede 525 kişinin kutsal topraklara gideceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
