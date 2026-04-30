Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Trabzon'dan 158 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu.



Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kafileyi kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Duygu yoğunluğunun çok fazla olduğunu dile getiren Bektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsan kutsal topraklara bu güzel insanları gönderirken duygulanıyor. Biz hacılarımıza hacca gitmeden önce, hac yolculuğu sırasında orada bu ibadeti hakkıyla yerine getirmeleri için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyor, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu kardeşlerimizin oradan memnun olarak ve manevi kazançları elde etmiş olarak dönmelerini arzu ettiğimiz için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz."



Dua edilmesinin ardından 152 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 158 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak uğurlandı.



Trabzon'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 3 ayrı kafilede 525 kişinin kutsal topraklara gideceği belirtildi.

