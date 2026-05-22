Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde "1. Çay Hasadı Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde "1. Çay Hasadı Festivali" gerçekleştirildi.

        Hayrat Kaymakamlığı, Hayrat Belediyesi ve ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası koordinesinde organize edilen festival, ÇAYKUR Çay Fabrikası'nda yapıldı.

        Festivalde, Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR Çay Fabrikası Müdürü Zekeriya Bozkurt birer konuşma yaptı.

        Duanın ardından sezonun ilk çay hasadı için Kaymakam Baş ve beraberindekiler bahçede hasat gerçekleştirdi.

        Kaymakamlığın öğrenciler arasında düzenlediği "Hayrat'tan Çek Bir Çay" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi kapsamında dron ile çay taşınarak, zirai ilaçlama yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum

        Benzer Haberler

        GSB Trabzon Gençlik Korosu konser verdi
        GSB Trabzon Gençlik Korosu konser verdi
        Trabzon'da "10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlendi
        Trabzon'da "10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlendi
        Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya...
        Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya...
        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Trabzon ve çevre illerde yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıl...
        Trabzon ve çevre illerde yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıl...
        Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı