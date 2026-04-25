Trabzon'da inşa edilecek caminin temeli törenle atıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşa edilecek caminin temeli atıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşa edilecek caminin temeli atıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kanuni Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından dua edildi ve protokol üyelerince butona basılarak caminin temeli atıldı.
Törene, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü İsmail Çiçek, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.