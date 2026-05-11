        Trabzon'da kalkan balığı denetimlerinde 3 bin metre ağa el konuldu

        Trabzon'da kalkan balığı denetimlerinde 3 bin metre ağa el konuldu

        Trabzon'da yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarında yapılan denetimlerde 3 bin metre kalkan ağına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:15 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri denetim ekiplerince su ürünleri koruma kontrol faaliyetlerinin, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış yerlerinin yanı sıra denizde de aralıksız devam ettiğini belirtti. ​​​​​​​

        Kaplan, yapılan denetimlerde Su Ürünleri Tebliği ile getirilen düzenlemelere uygunluğun kontrol edildiğini ifade ederek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

        Özellikle 15 Nisan'da başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam edecek olan kalkan balığı av yasağı kapsamında yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

        "İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekiplerince müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol gemisiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen takribi 3 bin metre kalkan ağına el konulmuştur. Ağlarda canlı olarak yakalanan anaç özelliği taşıyan kalkan balıklarının ise Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Söz konusu balıkların türün devamlılığının sağlanması ve balıklandırma çalışmalarında değerlendirilmesi açısından önemlidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

