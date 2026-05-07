Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi

        İtalya I Gordi Tiyatrosunun "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 21:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi

        İtalya I Gordi Tiyatrosunun "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Riccardo Pippa ve Giulia Tollis'in kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelendi.

        Pippa'nın yönetmenliğini de yaptığı "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, hayatı şekillendiren gerçek ya da hayali kapılar üzerinden bekleyişin ve insan kırılganlığının şiirsel envanterini sahneye taşıyor.

        Festival kapsamında çocuklara yönelik İzmir Devlet Tiyatrosunca "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunu Trabzon Sanatevi'nde, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Helezon" oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı. "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi" ise Halil Ayan Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Batagov ameliyat oldu
        Batagov ameliyat oldu
        Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov, ameliyat edildi
        Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov, ameliyat edildi