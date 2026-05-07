Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi

İtalya I Gordi Tiyatrosunun "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Riccardo Pippa ve Giulia Tollis'in kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelendi.



Pippa'nın yönetmenliğini de yaptığı "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, hayatı şekillendiren gerçek ya da hayali kapılar üzerinden bekleyişin ve insan kırılganlığının şiirsel envanterini sahneye taşıyor.



Festival kapsamında çocuklara yönelik İzmir Devlet Tiyatrosunca "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunu Trabzon Sanatevi'nde, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Helezon" oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı. "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi" ise Halil Ayan Salonu'nda gerçekleştirildi.



Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

