Trabzon'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Nevzat Cihan'ın cenazesi toprağa verildi. Cihan için Sahil Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 72 yaşındaki Cihan'ın cenazesi, aynı ilçedeki aile mezarlığında defnedildi. Vali Şahin, Nevzat Cihan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

