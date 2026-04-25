Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tören yapıldı

        Trabzon'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tören yapıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 950 hacı adayına yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanife Hatun Camisi'nde organize edilen "Trabzon hacılarını uğurluyor" programında hacı adaylarına çeşitli konularda bilgi verildi.

        Vali Tahir Şahin, hacı adaylarının sağ salim kutsal topraklara gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

        Ülkenin birliği, bütünlüğü, devletin ilelebet varlığı için hacı adaylarından dua beklediklerini ifade eden Şahin, "Rabb'im ibadetlerinizi kabul buyursun." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 950 hacı adayının kutsal yolculuğa çıkacağını belirterek, "Hac, dünyevi kaygılardan uzaklaşıp Allah'a teslimiyetin nişanesidir. Bu niyetle yola çıktınız, Allah kabul eylesin." diye konuştu.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek de hacı adaylarına kutsal topraklarda yapmaları gerekenler hakkında bilgi aktardı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan program, dua ve ilahilerle tamamlandı.

        Trabzon'dan 151 kişilik ilk kafile 30 Nisan'da kutsal topraklara uğurlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

