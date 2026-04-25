Trabzon'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tören yapıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 950 hacı adayına yönelik program düzenlendi.



Hanife Hatun Camisi'nde organize edilen "Trabzon hacılarını uğurluyor" programında hacı adaylarına çeşitli konularda bilgi verildi.



Vali Tahir Şahin, hacı adaylarının sağ salim kutsal topraklara gidip gelmeleri temennisinde bulundu.



Ülkenin birliği, bütünlüğü, devletin ilelebet varlığı için hacı adaylarından dua beklediklerini ifade eden Şahin, "Rabb'im ibadetlerinizi kabul buyursun." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 950 hacı adayının kutsal yolculuğa çıkacağını belirterek, "Hac, dünyevi kaygılardan uzaklaşıp Allah'a teslimiyetin nişanesidir. Bu niyetle yola çıktınız, Allah kabul eylesin." diye konuştu.



İl Müftüsü İsmail Çiçek de hacı adaylarına kutsal topraklarda yapmaları gerekenler hakkında bilgi aktardı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan program, dua ve ilahilerle tamamlandı.



Trabzon'dan 151 kişilik ilk kafile 30 Nisan'da kutsal topraklara uğurlanacak.



