Trabzon'da lise öğrencileri Spor STEAM Festivali 2026'da bir araya geldi

Trabzonspor ve Trabzon Fen Lisesi işbirliğinde, lise öğrencilerine yönelik bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik ve spor etkinliklerinin yer aldığı "Spor STEAM Festivali 2026" düzenlendi.



Trabzon Fen Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, emeği geçen öğretmen, öğrenci ve kulüp yetkililerine teşekkür etti.



Eğitimin sosyal sorumluluk projeleriyle daha güçlü hale geleceğine işaret eden Uygun, milli eğitim ve öğretmenlerin üzerlerine düşeni yapmaya çalıştığını vurguladı.



Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Derviş Köz de Trabzonspor Kulübü'nün her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirtti.



Okulun robotik kodlama takımına destek verdiklerini aktaran Köz, "Başarılı olacaklarına inanıyoruz. Bizim çocuklarımız Avrupa'nın veya dünyanın diğer çocuklarından hiçbir farkı yok, hatta daha zeki olduklarını biliyoruz. Trabzonspor bu anlamda onların her zaman yanında. Sadece sportif alanda değil robotik kodlama çalışmalarında, diğer turnuvalarında, bilimsel olan her yerde Trabzonspor, Trabzon Fen Lisesinin ve diğer okulların yanında olacaktır." diye konuştu.



Fen Lisesi Müdürü Coşkun Çolak ise Trabzonspor Robot Takımı'nı kurduklarını belirterek, davet ettikleri diğer lise öğrencilerine okul faaliyetlerini anlatmayı ve öğrenciler arası kaynaşma sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.



Programda Kanuni Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nden 75 öğrenci, futbol ve voleybol oynadı, proje tanıtımı ile deney gibi çeşitli etkinlikler yaptı.

