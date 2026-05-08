Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi

        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi

        Trabzon'da, "Eğitim ve Kültür Mirasımızın Oluşumunda Çok Yönlü Bir İsim: Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi

        Trabzon'da, "Eğitim ve Kültür Mirasımızın Oluşumunda Çok Yönlü Bir İsim: Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi.


        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, sempozyumun hem şehir hem de ülke adına önem taşıdığına inandığını söyledi.

        Aşıkkutlu, ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmek üzere geçiren Ökten'in, ülkenin ve ümmetin dertleriyle dertlenmiş büyük bir ilim, fikir ve gönül insanı olduğunu belirtti.

        Ökten'in inandığı medeniyet ve değerler uğruna mücadeleyi ömrü boyunca bırakmadığına işaret eden Aşıkkutlu, "Bugün Türkiye'de din eğitimi ve alanındaki gelişmelerin temelini atan ve hepimizin bugüne gelmesinde ve yetişmesinde anahtar rolü oynayan bir büyüğümüz." dedi.

        Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ise Ökten'in imam hatip neslinin öncülüğünü yaptığını, İlim Yayma Cemiyeti kurucularının da kendisine destek verdiğini aktardı.

        Cerrah, Türkiye'nin yüklendiği sorumluluklar üzerine gece gündüz çalışmanın azim ve gayreti içerisinde olduklarını anlatarak, "Yeniden büyük Türkiye idealini, yeniden yaşanabilir bir dünya kurma azmini ete kemiğe büründürmek için hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

        Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erol ile Cihannüma Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Gürsoy'un da konuşma yaptığı sempozyum, konferansla devam etti.

        Yazar-akademisyen Prof. Dr. Sadettin Ökten, babası adına düzenlenen sempozyumda "Merhum Pederim" başlıklı konferans verdi.

        Babasının eğitim ve iş hayatını katılımcılarla paylaşan Ökten, çocukluğuna dair çeşitli anılarını anlattı.

        Sempozyuma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve davetliler katıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Cihannüma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Milli Türk Talebe Birliği, Tarf Düşünce Enstitüsünce organize edilen sempozyum, yarın gerçekleştirilecek çeşitli oturumların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi
        Bakan Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışında konuştu:
        Bakan Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışında konuştu:
        Bakan Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar ya...
        Bakan Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar ya...
        Of'ta lise öğrencileri trafik uygulamasına katıldı
        Of'ta lise öğrencileri trafik uygulamasına katıldı