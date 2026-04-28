Trabzon'da Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Mehmet Ali Tuna İlkokulu açıldı.



Vali Tahir Şahin, Yeni Mahalle'deki okulun açılış töreninde, çocukların güvenli ortamlarda eğitim hizmeti almasının önemine işaret etti.



Teknolojiyi üreten nesillerin yanı sıra vicdanlı nesiller de yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Dünya bir kırılmadan geçiyor ve bu kırılmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti her coğrafyada beklenen olmaya devam ediyor. Beklenen olmayı sürdürebilmek için kıymetli evlatlarımıza iyi bakmamız lazım. Onları daha çok sevmemiz, daha çok anlamamız lazım." dedi.



Okulun kente hayırlı olmasını temenni eden Şahin, 505 öğrencisi bulunan ve 32 öğretmenin görev aldığı okulun yapımını üstlenen Erol Tuna Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de nesli iyi yetiştirmek gerektiğinin altını çizerek "Bu da vicdanla beraber olacaktır." diye konuştu.



Genç, çocukların Türkiye Yüzyılı vizyonunda bütün insanlığa hizmet eden yeni bir nesil olacağını ifade etti.



Erol Tuna Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından etkilenerek memleketi Trabzon'un yanı sıra İstanbul ve Hatay'da anaokulları yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığına destek olduklarını belirtti.



Trabzon'da rahmetli babası Mehmet Ali Tuna adına yaptırdıkları okulun temelinde emek, vizyon, sevgi ve geleceğe duyulan inanç olduğunu dile getiren Tuna, "Çünkü eğitim bir milletin kaderini belirleyen en güçlü unsurdur. Bir ülkenin gerçek refahı ve gelişmişliği yer altı zenginliklerinde değil, iyi yetişmiş insan kaynağındadır." değerlendirmesinde bulundu.



Kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştiren Vali Şahin ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı resim sergisini ziyaret etti.

