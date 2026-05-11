        Trabzon'da "Mumyalar" tiyatro oyunu sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, rejisör koltuğunda Ali Atilla Şendil'in oturduğu oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

        Dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Dilek Kaplan ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyunda, Ersin Yenar, Nışan Şirinyan ve Ahmet Onğulu rol aldı.

        Tek perdelik oyunda, kadın cinayetleri, iş kazaları, şiddet olayları gibi konular ele alınıyor.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, oyunculara festival plaketi sundu.

        Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

