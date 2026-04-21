Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi" düzenlendi

        Trabzon'da "Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi" düzenlendi

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde 12 kişiye "Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi" verildi.

        Giriş: 21.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Rafting Federasyonu, Hayrat Kaymakamlığı ve Green Of Tur işbirliğiyle bölge turizmine ivme kazandırması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Balaban Mahallesi Yeniköy Deresi'nde oluşturulan rafting sahasında 12 kişiye teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitim verildi.

        Hayrat Kaymakamı Sayın Selçuk Baş, ​organizasyonun bölge kalkınması için önem taşıdığını belirtti.

        Baş, Hayrat'ın debisi yüksek akarsuları ve eşsiz doğasıyla macera turizmi için biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonla sadece gençlerimize yeni bir meslek kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Hayrat'ı uluslararası standartlarda bir rafting merkezi haline getirme yolunda en önemli adımı yani insan kaynağı yatırımını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise şunları kaydetti:

        "Mavi ekonomi kavramını çok önemsiyoruz. Macera turizmi, bu ekonominin en dinamik kollarından biridir. Trabzon'un iç bölgelerinde su sporlarını yaygınlaştırmak hem yerel istihdamı artıracak hem de bölgeye gelen turist profiline çeşitlilik katacaktır. Hayrat'ta yetişen 12 gencimiz, yarının profesyonel turizm elçileri olacaktır. Stratejik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda bu tür nitelikli eğitimleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

        Eğitimler sonunda belge almaya hak kazananlar, uluslararası düzeyde rehberlik yapma yetkinliğine sahip olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

