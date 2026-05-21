        Trabzon'da ot biçme makinesinin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ot biçme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:30 Güncelleme:
        İddiaya göre, ​​​​​​Kaleönü Mahallesindeki arazisinde eşi Y.S. (56) ile birlikte çalışan H.S, ayağının kayması sonucu yere düştü. Bu sırada, H.S'nin kullandığı ot biçme makinesi eşine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Y.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılan H.S, Kaleönü Mahallesi Soğuksu Cami'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

