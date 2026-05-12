        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin anneleri konser verdi

        Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin anneleri konser verdi

        Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro, Anneler Günü kapsamında düzenlenen "Hayata Kısa Bir Mola" adlı etkinlikte sahne aldı.

        Giriş: 12.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Anneler Günü programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, merkezde organize edilen programda, annelerin toplumdaki önemine değindi.

        Özel gereksinimli evladı olan annelerin yaşadıkları zorluklara işaret eden Kanca, kardeşinin de özel gereksinimli olduğunu anlattı.

        Katılımcıların Anneler Günü'nü kutlayan Kanca, koronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Esengül Serdar Kibar ise annelerin mücadelesine destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Koronun oluşmasındaki en güzel şey, yıllardır içinde biriktirmiş oldukları duyguları o notalarla birleştiren annelerin sessiz çığlıklarıdır." dedi.

        Kibar, iki yıl önce kurdukları koroyla annelerin hayatına küçük bir dokunuş yapmak istediklerini ifade ederek, "Çocuğuna zaman ayırdığı için kendini unutan anneleri ezgilerle birleştirip, 'Biz de sizin yanınızdayız' demek için buradayız." diye konuştu.

        Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat da kadın dayanışmasının, sevginin, umudun ve birlikte iyileşmenin çok güzel bir örneğine tanıklık edeceklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühal Dinç Altun'un koro şefliğini yaptığı özel gereksinimli bireylerin anneleri, solo ve koro şarkılar seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
