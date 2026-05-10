Trabzon'da "Totem Felsefesi" tiyatro oyunu sahnelendi

Gaziantep Şehir Tiyatrosunun "Totem Felsefesi" oyunu Trabzon'da seyirciyle buluştu.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Şahin Ünal'ın kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Kubilay Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyun, futbolla pek ilgisi olmayan akademisyen çiftin, fanatik bir çifti maç izlemeye davet etmesiyle başlayan buluşmalarında, taraftarlığın giderek fanatizme dönüşmesiyle ortaya çıkan farklılıkları, çatışmaları ve beklenmedik sürprizleri konu alıyor.



Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.



Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik ederek festival plaketi sundu.



Öte yandan, İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu da Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda sahneledi.



Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

