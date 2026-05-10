        Trabzon'da "Totem Felsefesi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'da "Totem Felsefesi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Gaziantep Şehir Tiyatrosunun "Totem Felsefesi" oyunu Trabzon'da seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Şahin Ünal'ın kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kubilay Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyun, futbolla pek ilgisi olmayan akademisyen çiftin, fanatik bir çifti maç izlemeye davet etmesiyle başlayan buluşmalarında, taraftarlığın giderek fanatizme dönüşmesiyle ortaya çıkan farklılıkları, çatışmaları ve beklenmedik sürprizleri konu alıyor.

        Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik ederek festival plaketi sundu.

        Öte yandan, İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu da Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda sahneledi.

        Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

