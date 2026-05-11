Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projede kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek

        Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projede kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek

        Trabzon'da "Kültürleri Oyunla Keşfet: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Destekli Oyun Geliştirme Eğitimi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projede kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek

        Trabzon'da "Kültürleri Oyunla Keşfet: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Destekli Oyun Geliştirme Eğitimi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Saliha Cevher, Akçaabat Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, dijital çağda eğitim hedefinin daha çok sorgulayan, düşünen, araştıran ve keşfeden öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Cevher, bu doğrultuda hareket ederek yenilikçi eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyduklarını, dijital oyunların da bunlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

        Yapay zeka uygulamalarının artık günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını aktaran Cevher, "Daha çok hissederek, deneyimleyerek ve yaşayarak öğrenilen bir değer bizim için. Dijital oyunların, teknolojinin ve yapay zekanın kültürel mirası aktarmada etkisini eğitim ortamlarında kullanmayı hedefledik." dedi.

        Cevher, proje hakkında bilgi vererek, "TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2026'da Türkiye'den 260 başvuru alındı ve sadece kabul edilen 55 proje var. Bizim projemizde bunlar içerisinde yer alabilen Trabzon ilinde de tek kabul edilen 4005 projesi olarak biliniyor." diye konuştu.

        Programda, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Ungan "Medeniyet-Kültür Farkı ve Kültürün Önemi" konusunda sunum yaptı.


        TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Trabzon Üniversitesi'nin üstlendiği projeye Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan öğretmenlere 15 Mayıs'a kadar yapay zeka destekli dijital oyun tasarımı ve geliştirme konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

        Programa, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve beraberindekiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale odaklandı
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale odaklandı
        Fındık ihracatında miktar azalsa da döviz girdisi arttı, kilogram başına dö...
        Fındık ihracatında miktar azalsa da döviz girdisi arttı, kilogram başına dö...
        Karadeniz'de yayla turizmine 9 günlük bayram tatili dopingi
        Karadeniz'de yayla turizmine 9 günlük bayram tatili dopingi
        Havalar ısındı, kene tehlikesi yeniden kapıda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi va...
        Havalar ısındı, kene tehlikesi yeniden kapıda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi va...
        Trabzon'da "Totem Felsefesi" tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Totem Felsefesi" tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı
        Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı