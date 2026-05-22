Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel peynir lezzetleri sunuldu

Trabzon'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Doğu Karadeniz'in yöresel peynirleriyle hazırlanan yemeklerinin sunumu yapıldı.



Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Bir Sofrada Miras" temasıyla hazırlanan "Dört Şehir Bir Miras" etkinliğinde Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in coğrafi işaretli ve yöresel peynirlerinden oluşan yaklaşık 100 yemek yer aldı.



Enstitü Müdürü Sibel Karabina, enstitü bahçesinde organize edilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk Mutfağı Haftası'nın düzenlendiğini söyledi.



Karabina, süt ürünlerinin Türk mutfak kültürünün en önemli unsurlarından olduğunu belirterek, "Anadolu'da bereketin, emeğin, sevginin ve yayla yaşamının simgesidir. Özellikle Doğu Karadeniz mutfağında sürdürülen geleneksel peynir üretimi, doğa ile uyumun yaşamın üretim mirasıdır." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tema çalışmalarında 4 ile ait geleneksel peynir çeşitlerini araştırdıklarını dile getiren Karabina, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu etkinliğimiz kapsamında sergilenen ürünler bölgelerimizin yüksek yaylalarında doğal üretim yöntemleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve deneyimi sunmaktadır. Bugün değerli şeflerimiz yöresel peynirlerimizi kullanarak yeni reçeteler, özgün yorumlar ve geleneksel tatlarımızı buluşturacaklar. Misafirlerimiz bölgemize özgü peynir çeşitlerini ve bunlardan hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı bulacaktır."



Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindekiler, stantları gezerek şefler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan lezzetleri tattı.



Katılımcılar, yöresel ürünler hakkında bilgi alarak geleneksel tatları deneyimleme fırsatı buldu.

