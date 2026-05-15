        Trabzon Haberleri Trabzon'da UMKE personeli deprem tatbikatı yaptı

        Trabzon'da UMKE personeli deprem tatbikatı yaptı

        Trabzon'da "15. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi" kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 15.05.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki enkaz alanında organize edilen tatbikatta UMKE personeli ve gönüllüleri yer aldı.

        Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın Sağlık Bakanlığının 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

        Göreve yeni başlayan UMKE gönüllülerinin 5 gündür temel eğitim ve medikal kurtarma uygulamaları eğitiminden geçtiklerini dile getiren Sayar, deprem tatbikatının ardından personelin bugünden itibaren göreve başlayacağını belirtti.

        Sayar, Trabzon'da 190 UMKE gönüllüsüne 30 kişinin daha katılacağını, tatbikatta 60 kişinin görev aldığını sözlerine ekledi.

        Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar, AFAD ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gönüllülerince bulundukları yerden çıkarılarak UMKE ekiplerine ulaştırıldı.

        UMKE ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi alanda kurulan Acil Müdahale Ünitesi'nde yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Trabzon'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu şüphelileri adliyed...
        Trabzon'da dede mirası bileyicilik mesleğini iki kardeş sürdürüyor
        Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın
        Trabzon merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 ki...
        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangında 2,5 ton fındık kül oldu
