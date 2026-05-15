Trabzon'da UMKE personeli deprem tatbikatı yaptı

Trabzon'da "15. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi" kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki enkaz alanında organize edilen tatbikatta UMKE personeli ve gönüllüleri yer aldı.



Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın Sağlık Bakanlığının 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.



Göreve yeni başlayan UMKE gönüllülerinin 5 gündür temel eğitim ve medikal kurtarma uygulamaları eğitiminden geçtiklerini dile getiren Sayar, deprem tatbikatının ardından personelin bugünden itibaren göreve başlayacağını belirtti.



Sayar, Trabzon'da 190 UMKE gönüllüsüne 30 kişinin daha katılacağını, tatbikatta 60 kişinin görev aldığını sözlerine ekledi.



Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar, AFAD ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gönüllülerince bulundukları yerden çıkarılarak UMKE ekiplerine ulaştırıldı.



UMKE ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi alanda kurulan Acil Müdahale Ünitesi'nde yaptı.



