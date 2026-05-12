Trabzon'da üniversite öğrencileri afet eğitimi tatbikatı yaptı

Trabzon'da üniversite öğrencileri afet eğitimi tatbikatına katıldı.





Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kampüste İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.





İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğindeki tatbikatta, senaryo gereği öğrencilere trafik kazası ve patlama sonucu yaralanan kişilere yapılması gereken müdahaleler, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.



Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Galip Usta, tatbikatın öğrencilerin kriz anında karar verme becerilerini, ekip içi iletişim yetkinliklerini, sorumluluk alma becerilerini ve mesleki reflekslerini geliştirme açısından oldukça etkili olduğunu belirtti.



