Trabzon'da üniversite öğrencileri çalıştayda ressamlarla buluştu

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen "Ustalarla Atölye Çalıştayı"na katılan öğrenciler ressamlarla bir araya geldi.



Bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında fakültenin Sanat Galerisi'nde organize edilen çalıştayda resim bölümü öğrencileri, ressam Ceyhan Murathanoğlu, Haydar Durmuş ve Rasim Çubukçu ile buluştu.



Ressamlar, öğrencilerle birlikte serbest çalışma yaparak tecrübelerini aktardı.



Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'da yaşayan profesyonel ressamları fakülteye davet ederek öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.



Kalyoncu, son sınıf öğrencileriyle ressamların atölye çalışması gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Çalıştayımızda üç kuşak bir araya geldi. Çünkü ressamlarımız bizim de hocamızdı, şimdi bizim öğrencilerimizle tecrübelerini paylaşıyorlar. Biz bu hocalar tarafından yetiştirildik ve üzerine koyarak devam ettik." dedi.



Dekan Yardımcısı ve çalıştayın yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Türe, ressamların 40 yıldan fazla süredir Trabzon'da sanatı şekillendiren isimlerin başında geldiğini belirtti.



Türe, çalıştayda usta sanatçılarla öğrencilerin bir araya gelmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Usta-çırak ilişkisi gibi kendilerini onların yanında yetiştirme tarzında, tecrübe kazanma noktasında Türkiye'de belki bir ilk olacak şekilde usta sanatçılarla mezun olacak öğrencileri bir araya getiriyoruz." diye konuştu.



Ressam Durmuş da öğrencilerinin öğrencileriyle yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu haftayı onlarla geçireceğim, onlar bana yaşama sevinci aşılayacak. Tecrübelerimi onlarla paylaşacağım ve yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.



Çalıştay, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.







