        Trabzon'da yaylalara göçü temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" yapıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaylalara göçün başlangıcını temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Küçük Liman sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, süsledikleri ineklerini bol süt vereceği ve sağlıklı olacağı inancı dolayısıyla denizde yıkadı.

        Davul ve zurna eşliğinde Doğu Gözaçan Kültür Parkı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada horon oynadı.

        Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, AA muhabirine, temsili göçün 26 yıl önce Mayıs 7'si şenliklerinde denize açılan ve kayıkları alabora olan 38 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kutlanmadığını söyledi.

        Mayıs 7'sinin Çepni Türklerinin hayvanlarını denize getirip yıkadıkları ve ondan sonra göçün başladığı tarih olarak kabul edildiğini belirten Erdem, "Bu tarihte geleneksel olarak yiyecekler yapılıyor. Kemençe ve horon eşliğinde onlar yıkanıyor ve temizlenip yaylaya getiriliyor." dedi.

        Erdem, bugünden itibaren yöre halkının Kadırga ve Sis Dağı başta olmak üzere çeşitli yaylalara gitmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

        Festivale katılan 75 yaşındaki Bahriye Gündoğdu ise çocukluğundan bu yana düzenlenen etkinliklere katıldığını dile getirerek, "Biz buradan yaylaya kadar yürüyerek bir günde giderdik. Ekmeğimiz arkamızda, ineklerimiz önümüzde yaylaya çıkardık. Günlerimiz çok iyi geçti. Şimdi hep arabalarla gidiyorlar." dedi.

        Kaymakam Ferhat Vardar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı festivalde, yöresel sanatçılar şarkılarını seslendirdi, şiirler okundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

